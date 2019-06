Quel adversaire pour les Bleues ?

Déjà assurée de sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, l’équipe de France féminine a verrouillé sa première place du Groupe A en l’emportant, lundi, face au Nigeria (1-0).

Si les Bleues ont d’ores et déjà rendez-vous, dimanche à 21 heures au Havre, pour disputer ce premier match couperet de ce Mondial, elles ne connaissent pas pour autant leurs adversaires.

Les filles de Corinne Diacre doivent y affronter le troisième du groupe C ou D ou E. Au vu des résultats des deux premières journées, le cas le plus probable est qu’elles soient opposées au troisième du groupe C, à savoir l’Italie ou plus vraisemblablement l’Australie ou le Brésil.