Pour un 1/4 de finale historique, l'Italie écarte la Chine

Il y avait déjà eu le prime-time inédit sur la Raï 1. Pour des audiences historiques lors du premier tour de cette Coupe du monde en France, que les joueuses de l'équipe d'Italie, encore consacrées par une double page dans la Gazzetta dello Sport, poursuivront en quarts de finale.

La Squadra Azzurra, face à une équipe de Chine plus expérimentée à ce niveau, finaliste de l'édition 1999, mais aujourd'hui en reconstruction, a fait valoir mardi, à La Mosson, des qualités différentes. On l'avait découverte capable d'une certaine folie sur le terrain lors de ses premiers matches, elle a su se montrer pragmatique, à défaut d'être aussi séduisante dans le jeu. Les Italiennes font la différence grâce à des buts de Valentina Giacinti (15e) et Aurora Galli (49e), qui compte désormais 3 réalisations dans le tournoi après son doublé contre la Jamaïque. Les Chinoises auront payé leur mal endémique : l'inefficacité dans le dernier geste.

C'est donc la sélection transalpine - dont la qualification grossit les rangs européens avec 6 nations du vieux continent en quarts - qui affrontera au prochain tour le vainqueur du dernier 8e de finale entre le Japon et les Pays-Bas ce mardi soir, à Rennes (21h).