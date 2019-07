Mbappé invité à Lyon par les Néerlandaises

Qualifiées pour la première finale de Coupe du monde de leur histoire après leur succès face à la Suède mercredi dernier à Lyon (1-0, a.p.), les Néerlandaises ont fait le buzz durant les festivités en entonnant une chanson à la gloire de Kylian Mbappé. Une scène diffusée via une vidéo publiée sur Twitter.

"Félicitations et bonne chance pour la finale…", leur avait alors répondu l’attaquant du Paris Saint-Germain.

De quoi donner des idées aux Bataves, qui se sont empressées d’inviter le champion du monde 2018 à assister à la finale contre les Etats-Unis ce dimanche (17 heures) au Groupama Stadium de Lyon. "Merci Kylian ! Viendras-tu nous encourager ce dimanche ? Lyon n’est qu’à quelques heures de Paris", peut-on ainsi lire dans le tweet.

Reste maintenant à savoir si "Kyky", actuellement en vacances, fera honneur de sa présence.

