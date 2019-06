"Les Bleues vont revenir très vite", promet Gauvin

Comme ses coéquipières, Valérie Gauvin a accusé le coup après l’élimination des Bleues au profit des Etats-Unis, vendredi à Paris, en quart de finale de la Coupe du monde. "Lorsqu'on s'est dit au revoir, il y avait beaucoup d'émotion, beaucoup de tristesse parce qu'on se quitte comme ça, on dit au revoir à tout ce qu'on a pu construire depuis le début, c'est très particulier", avoue-t-elle dans un entretien accordé au Canal Football Club.

Mais la jeune attaquante, comme l’ensemble de ses partenaires, a de la ressource. "Il faut essayer de prendre le positif de la compétition, souffle-t-elle. Les Bleues vont revenir très vite, je n'en doute pas du tout. On a une âme de guerrières, on n'a jamais rien lâché depuis le début. On va toutes dans le même sens, à chercher à se rebooster pour être encore plus fortes la prochaine fois !"

Avec toujours Corinne Diacre aux commandes. "Je suis très contente, assure celle qui évolue à Montpellier. Avec le staff, ils nous ont mis dans de très bonnes conditions. Ce n'est pas parce que l'on a perdu que c'est la faute du staff. Ce n'est pas passé là mais il ne faut pas remettre en cause le travail qui a été fait."