Les Bleues, reines de l’audimat

Deux fois à plus de 10 millions de téléspectateurs lors de leurs matches du premier tour de la Coupe du monde, les Bleues ont une fois de plus crevé le plafond. Leur victoire face au Brésil a été suivie par 10,6 millions de personnes, avec un pic à près de 12 millions.

C’est la meilleure audience de l’année pour TF1 qui ne peut que se féliciter d’avoir misé sur cette Coupe du monde et espère sûrement que les Françaises resteront en lice le plus longtemps possible.