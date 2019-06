Les Bleues ont dû batailler

Il leur faudra faire mieux, beaucoup mieux, pour observer un dénouement heureux le 7 juillet prochain à Lyon, théâtre de la finale de la Coupe du monde féminine 2019. En attendant de rêver à pareil dessein, les Françaises sont au cœur d’une préparation dense ces jours-ci à Clairefontaine – si dense que les jambes leur ont clairement manqué ce samedi contre la Thaïlande, modeste sélection pointant au 34e rang mondial. Au point d’avoir eu à patienter jusqu’à l’heure de jeu pour faire la différence…

Longtemps neutralisées par de surprenantes Thaïlandaises sur la pelouse du stade de la Source d’Orléans – à l’image d’une gardienne au style peu académique mais efficace - les joueuses de Corinne Diacre ont fini par trouver la faille sur une frappe enroulée d’Elise Bussaglia (1-0, 61e). S’en remettant ensuite à une Kadidiatou Diani lancée à la 63e minute pour creuser l’écart (2-0, 78e puis 3-0, 86e). Cela non se payer le luxe de manquer deux penaltys, par Grace Geyoro (72e) et Eve Périsset (84e).

"Les deux penaltys ratés sont à l’image de notre inefficacité aujourd’hui. On ne peut pas faire pire", déplorait à chaud la sélectionneuse nationale sur l’antenne de W9. Une Corinne Diacre qui à la pause déjà ne cachait pas son agacement: "On savait qu’on aurait les jambes lourdes aujourd’hui mais… on doit être capable de jouer plus juste et de faire mieux. Il faut redresser la barre et reprendre la maitrise du jeu !" Message entendu au vu du contenu de la seconde période, bien plus satisfaisante dans les intentions. "Si on doit la chercher la Coupe du monde, ce sera à 23 et non pas à 13 ou 14", note celle qui dirige l’équipe de France depuis 2017. Vendredi prochain à Créteil, contre la Chine, les coéquipières de Gaëtane Thiney seront assurément plus tranchantes. A une semaine de leurs grands débuts au Parc des Princes face à la Corée du Sud.