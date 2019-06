Les Anglaises s’offrent un derby

Pour son entrée en lice à la Coupe du monde féminine, la sélection anglaise a dominé l'Ecosse (2-1), dimanche à Nice.

Nikita Parris (14e) et Ellen White (40e) ont mis l’Angleterre sur la bonne voie lors de ce derby britannique, alors que Claire Emslie a relancé le suspense (79e) en marquant face à ses coéquipières de Manchester City.

Dans ce groupe D, les Three Lionesses enchaîneront contre l’Argentine, qui joue son premier match contre le Japon lundi.

