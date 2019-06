Les Américaines épinglées pour leur carton

Jamais un score n’avait été aussi lourd en Coupe du monde – pas même chez les messieurs. Mardi au stade Delaune de Reims, les Etats-Unis ont surclassé la Thaïlande pour leur entrée en lice dans le Mondial 2019 (13-0), avec entre autres un quintuplé de l’ancienne Lyonnaise Alex Morgan. "La façon d’être le plus respectueux possible de la Thaïlande, c’était de jouer à fond. Je ne peux pas contraindre les joueuses à marquer moins de buts, cela fait partie du développement du football féminin", dixit à chaud Jill Ellis, la sélectionneure américaine, sentant alors la controverse poindre.

Sur les réseaux sociaux, la polémique en effet n’a pas tardé à éclater. Le hashtag #UglyAmericans ou #SalesAméricaines a eu tôt fait de fleurir pour dénoncer l’attitude arrogante des championnes du monde en titre. Un vainqueur écrasant mais sans classe pour nombre d’anonymes. Consultante pour la chaîne canadienne TSN, l’internationale Kaylyn Kyle, elle, a assumé sa posture en fustigeant le comportement de ses homologues américaines. "En tant que Canadiennes, nous ne penserions jamais à faire une chose pareille. A mes yeux, c'est irrespectueux, scandaleux", a-t-elle réagi, ainsi relayée par France Football.

Aux commandes de la sélection thaïlandaise, Nuengrutai Srathongvian pour sa part a fait preuve d’un grand fair-play à l’issue du match: "On doit accepter le score. Les joueuses sont déçues, car même si on a affronté un adversaire très fort, on espérait faire une meilleure impression. Il faut apprendre de nos erreurs, il reste deux matches pour rebondir. Je voudrais remercier les joueuses américaines qui nous ont glissé des mots d’encouragements à la fin du match."