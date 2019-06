Le nouvel hymne des Bleues ?

"Ramenez la coupe à la maison", le désormais fameux titre de Vegedream, aura-t-il son équivalent féminin ? Un succès face à l’ogre américain au Parc des Princes, et donc la perspective d’un parcours à rallonge dans la compétition, pourrait déjà être l’une des conditions du succès. Et plusieurs candidats se sont, évidemment, déjà déclarés. Plus ou moins officiellement. Faites votre choix !

VIRGIL

Il y a notamment le rappeur landais Virgil, auteur de "Bleues". "On cite les joueuses les plus capées. Il n'y a pas de message particulier, c’est vraiment de l’instantané pour essayer de les motiver, faire quelque chose qui puisse toucher tout le monde avec un refrain assez commun, assez universel pour les gens", déclare le Montois à France Bleu. Son titre rencontre pour l’instant un public relativement confidentiel (moins de 7 000 vues sur YouTube).

SHEYRINE

A contrario, "On est ensemble" de Sheyrine, en featuring avec Lartiste, comptabilise déjà cent fois plus de vues sur la plateforme. "On voulait faire quelque chose de positif, une chanson qui puisse rassembler. C'est pas du tout fait exprès, mais ça tombe à pic", assure à RMC la chanteuse, dont c’est le premier single. Et la chanson de la jeune femme, originaire, comme Kylian Mbappé, de Bondy, est arrivée jusqu’aux oreilles d’Amandine Henry, qui l’a partagée sur Twitter après la qualification face au Brésil: "Quand on a vu la vidéo, c'était la fête."

JUSTE SHANI

La capitaine des Bleues, très active sur les réseaux sociaux, a aussi "liké" le titre "Sélection féminine" de Juste Shani, qui fait notamment référence à la Lyonnaise: "Deux jambes comme Henry, Amandine pas Thierry." La rappeuse de l’Essonne, dont la chanson approche les 50 000 vues sur YouTube, délivre un message féministe: "T'as l'air choqué d'voir des gos sur le terrain, ça y est là tu doutes. T'appelles ça du foot féminin, moi j'appelle ça du foot. Hé ouais les filles jouent au foot, on t'a pas dit ça." Ce qui lui semble "complètement naturel", comme elle l’a confié à France Bleu: "Je suis joueuse de foot (à l'ACP15, ndlr) et j'ai vécu la dévalorisation, la décrédibilisation en tant que pratiquante. Alors faire passer quelques messages me semblait complètement naturel."