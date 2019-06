Le Graët met (un peu) la pression aux Bleues

Si Noël Le Graët voulait mettre la pression aux Bleues, il ne s’y serait pas pris autrement. Alors que l’équipe de France féminine disputera, vendredi soir au Parc des Princes (21h), le match d’ouverture de "son" Mondial contre la Corée du Sud, le président de la Fédération française de football estime que les joueuses de Corinne Diacre ont vraiment tout pour réussir une grande compétition et qu’elles ne doivent donc pas se rater devant leur public.

Je pense qu’on est parmi les meilleures Noël Le Graët

"On n’aura pas beaucoup de chances de rejouer une Coupe du monde en France. Il y a au moins cinq continents, voire six dans le football, et vous savez que la FIFA tourne. Même si ça revient en Europe, ça sera dans 24 ans ! Donc c’est l’occasion ou jamais", a lâché sur Europe 1 le patron de la FFF, qui ne veut pas pour autant fixer d’objectif précis aux Tricolores, opposées également à la Norvège et au Nigeria lors du premier tour, dans le groupe A.

"Je pense qu’on est parmi les meilleures, avec des jeunes femmes qui sont talentueuses - la moitié a quand même gagné la Ligue des champions avec Lyon, a-t-il rappelé. Je trouve qu’on a une équipe très complémentaire et un coach qui me semble être au niveau de la gagne. Mais dire ‘objectif quarts’ ou ce genre de truc, ça n’a pas de sens." Les Bleues, à l’image de Gaëtane Thiney, savent très bien ce qu’elles ont à faire: "On fait tout pour la gagner, on se prépare pour."