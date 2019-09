Le cri d'alarme des Jamaïcaines

Alors que la Fifa doit investir 1 milliard d’euros "pour faire croître le football féminin dans le monde entier", à en croire son président Gianni Infantino, qui a promis de doubler la dotation financière des équipes engagées en Coupe du monde, les Jamaïcaines attendent toujours d’être payées par leur fédération. Et comme leurs homologues américaines, qui réclament notamment l’égalité des salaires, elles veulent que cela change.

En juin, la sélection des Reggae Girlz est devenue la première équipe caribéenne à disputer le Mondial. Une compétition qu’elles avaient quittée après trois lourdes défaites, contre le Brésil (0-3), l’Italie (0-5) et l’Australie (1-4). Présentes en France, Khadija Shaw, Lauren Silver, Toriana Patterson ou encore Allyson Swaby se sont exprimées sur les réseaux sociaux, pour exiger que la fédération jamaïcaine leur règle ce qu’elle leur doit. Sans quoi, elles ne joueront plus.

"Nous avons fait beaucoup de sacrifices pour porter les couleurs de la Jamaïque. Nous respectons ces couleurs et les avons portées avec fierté. Et nous sommes aujourd’hui dans une situation où on doit littéralement se battre juste pour être payées. Et ce n’est pas qu’une question d’argent, mais aussi de changement, notamment vis-à-vis de la manière dont le football féminin est considéré, en particulier en Jamaïque. On mérite mieux, et ils peuvent faire mieux. C’est pour cette raison qu’avec mes coéquipières, nous avons décidé de ne plus participer aux prochaines compétitions tant que nous ne serons pas payées", écrit ainsi la Bordelaise Shaw qui, comme ses coéquipières, a partagé un visuel "No pay, no play" ("Sans argent, on ne joue pas"). De quoi faire réagir leur fédération ?