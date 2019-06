L'Angleterre rejoint la Norvège en quarts

L'Angleterre est en quarts de finale de la Coupe du monde féminine. Les Anglaises ont facilement dominé le Cameroun, ce dimanche, au stade du Hainaut (3-0). Débutant tambour battant grâce à un but de Stephanie Houghton (14e), les joueuses de Phil Neville se sont vite mises à l'abri, peu avant la mi-temps, par l'intermédiaire d'Ellen White (45e+4).

Au retour des vestiaires, les Lionesses ont continué sur leur lancée en inscrivant un troisième but, signé Alex Greenwood (58e). Les Lionnes indomptables, qui se sont vues refuser un but à la 48e minute pour cause de hors-jeu, ont même failli encaisser un quatrième but à la 62e minute sur une tentative de lob de White.

Les Anglaises retrouveront donc en quarts de finale les Norvégiennes qui, elles, avaient éliminé l'Australie aux tirs au but samedi (1-1, 4 t.a.b. à 1).