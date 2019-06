La Bleue préférée des Français est…

…une Lyonnaise. Ce qui n’a rien d’étonnant, puisque la majorité des titulaires de l’équipe de France, opposée au Brésil dimanche soir (21h) en huitièmes de finale de cette Coupe du monde à domicile, évoluent à l’OL.

Selon un sondage Odoxa réalisé sur internet les mercredi 19 et jeudi 20 juin auprès d'un échantillon de 1.002 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, la joueuse tricolore préférée des Française est Eugénie Le Sommer, qui récolte 19% des suffrages.

L’attaquant lyonnaise devance, de peu, ses deux coéquipières rhodaniennes Amandine Henry (18%) et Wendie Renard (16%). Viennent ensuite la Montpelliéraine Valérie Gauvin (10%), la joueuse du Paris FC Gaëtane Thiney (6%), Kadidiatou Diani (PSG, 4%), les Lyonnaises Amel Majri (4%), Sarah Bouhaddi (3%) et Griedge Mbock (2%) puis la Dijonnaise Elise Bussaglia (2%).