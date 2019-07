Infantino veut un Mondial féminin élargi à 32 équipes

Alors que la Coupe du monde féminine va se terminer ce dimanche avec la finale entre les Etats-Unis et les Pays-Bas (21 heures, du côté de Lyon), le président de la Fifa, Gianni Infantino, s'est félicité du succès de cette édition, à l'occasion d'une conférence de presse.

"Cette Coupe du monde est la meilleure de l'histoire, il y aura un avant et un après", a martelé le président. De quoi lui donner l'envie d'augmenter le nombre d'équipes de 24 à 32 dès le Mondial 2023, sans oublier de doubler la dotation pour les qualifiées. "Il ne faut pas perdre de temps. Il faut travailler, rien n'est impossible. Si on regarde le succès de cette Coupe du monde, il faut voir encore plus grand" a-t-il ajouté.

La Fifa souhaite débloquer 1 milliard d'euros pour développer le football féminin. Gianni Infantino a également indiqué que dès la saison prochaine, une Coupe du monde des clubs serait créée.