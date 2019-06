France-Thiney: "Moi, je dormais..."

C'est grand bleu sur l'équipe de France qui, victorieuse de ses 2 premiers matches de Coupe du monde face à la Corée du Sud et la Norvège, se retrouve qualifiée pour les 8e de finale de la compétition, avant même d'avoir à jouer la 3e rencontre de la phase de groupes contre le Nigéria lundi prochain, au Roazhon Park de Rennes (21h). Une situation qui ne change rien à l'ambition des Bleues, focalisées sur la première place du Groupe A, à l'image de la meneuse de jeu Gaëtane Thiney.

"Dans une compétition, on doit monter en puissance, donc le match contre le Nigéria, ça en fait partie. On l'a appris assez tard. Moi, je dormais et je ne l'ai appris que ce matin (vendredi), avoue la Tricolore en conférence de presse. C'est une très, très bonne nouvelle, parce qu'on est évidemment très heureuses d'être qualifiées. Maintenant, il faut continuer à se concentrer sur nos performances." Un discours repris par sa coéquipière, la gardienne guingampaise Solèen Durand : "On l'a appris en même temps que vous, mais ce n'est pas forcément ce qui nous préoccupait, souligne la doublure de Sarah Bouhaddi.On a un objectif de victoires sur les 3 matches de poule, donc ça vous dit comment on va aborder le Nigéria. On va tout faire pour gagner et c'est un objectif d'avoir tous les points. On ne se préoccupe que de nous et pas forcément des autres."