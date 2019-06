France-Renard: "Une erreur qui permet de garder les pieds sur terre"

Wendie Renard est revenue au micro de Canal Plus sur le but contre son camp qu'elle a inscrit en deuxième mi-temps contre la Norvège (2-1). La Lyonnaise était particulièrement heureuse que cette bévue n'ait pas eu de conséquence plus grave sur le résultat. "J'ai fait une grosse erreur, mais derrière l'équipe a continué et ça fait plaisir. C'était vraiment un soulagement qu'Eugénie marque son penalty. Des situations comme celle-là, j'en joue tous les jours et là, malheureusement pour moi, ça s'est passé comme ça. C'est la beauté du sport, ça permet de garder les pieds sur terre. Je suis assez dure avec moi-même et la soirée aurait été compliquée...", a expliqué celle qui avait inscrit un doublé lors du match d'ouverture contre la Corée du Sud (4-0).