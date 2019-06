France-Renard: "Les Américaines n'ont rien montré"

Éliminée de "sa" Coupe du monde en quarts de finale, vendredi soir, après sa défaite contre les Etats-Unis (1-2) au Parc des Princes, l’équipe de France n’a pas su crée l’exploit. Pourtant, pour Wendie Renard, celui-ci était à portée de main.

"Ce qui nous a manqué, c'est d'être encore plus juste devant le but, on a eu pas mal de situations. Il nous a aussi manqué ce grain de chance. C'est dur car on fait un gros match. On prend ce vieux coup-franc d'entrée, on était prévenues, on ne voulait pas prendre de buts dans le premier quart d'heure. Ce deuxième but est évitable. Elles ont 5 frappes dans le match, elles marquent 2 buts, donc c'est sur ça qu'on peche. C'est dans leur mentalité de vouloir tout de suite écraser l'adversaire. On a eu quelques difficultés en début de deuxième mi-temps, mais à part le coup-franc de la première mi-temps on n'est pas en danger, à part ça elles n'ont rien montré ce soir, mais félicitations à elles", a ainsi déclaré la défenseure de l’OL à l’issue du match au micro de TF1.