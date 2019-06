France-Diacre: "Pas un onze pour faire plaisir" face au Nigéria

A la veille d'affronter le Nigéria lundi, au Roazhon Park de Rennes (21h), en clôture de la phase de groupes de la Coupe du monde en France, Corinne Diacre a indiqué que ce 3e match serait en effet l'occasion de faire tourner son 11 de départ.

Beaucoup de monde en Bretagne pour la séance de dédicaces après l’entraînement ! #FiersdetreBleues #FRA pic.twitter.com/mrhas2NcGh — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) 14 juin 2019

Pour autant, face à un adversaire encore en mesure de se qualifier, aux qualités athlétiques et de vitesse indéniables, pas question pour la sélectionneure tricolore de bouleverser son équipe type avec "moins de 4 ou 5 changements, même si je me laisse encore un peu le temps au niveau de la réflexion" : "Il y aura quelques changements, maintenant, on ne va pas changer toute l’équipe non plus… Comme l’objectif est d’aller chercher une 3e victoire, il faut rester sur la logique qui reste la nôtre depuis le début. L’idée, c’est de rester compétitives, donc on va aligner un onze compétitif. (…) Je n’ai pas d’inquiétude, aucune d’ailleurs et les 23 qui sont là, c’est moi qui les ai choisies, donc je sais ce qu’elles peuvent apporter au groupe France. Le onze qui sera aligné demain (lundi) ne sera pas un onze pour faire plaisir. (…) Il y a 13 ou 14 joueuses qui peuvent démarrer, précise-t-elle. Aujourd’hui, je n’ai aucune incertitude, je sais avec qui je travaille, je sais aussi dans quel état d’esprit elles sont. Je sais aussi quelles filles, parmi celles qui ont moins de temps de jeu, peuvent rentrer (…) Certaines savent qu’elles n’auront pas beaucoup de temps de jeu, voire pas du tout, mais je pense qu’à choisir entre être là et ne pas avoir de temps de jeu et être devant leur télévision, le choix est vite fait."

Les Bleues n'ont besoin que d'un nul pour assurer la première place du Groupe A, mais c'est bien le carton plein qui sera visé face à la meilleure nation africaine, écrasée en amical il y a moins de 3 mois (8-0). Alors pas question de se passer de ses meilleures joueuses, à commencer par l'attaquante Valérie Gauvin et la capitaine Amandine Henry, annoncées par Diacre sur le plateau de Téléfoot sur TF1 parmi les titulaires assurées.