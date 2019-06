Etats-Unis: Le 13-0 laisse la coach américaine en larmes

La victoire fleuve (13-0) des stars américaines pour leur entrée en lice dans la Coupe du monde en France n'a pas seulement marqué les observateurs. Jill Ellis, la sélectionneure des triples championnes du monde et quadruples championnes olympiques - un potentiel futur adversaire pour les Bleues en quarts de finale - n'a pas caché son émotion face à un tel festival offensif, incarné par le quintuplé d'Alex Morgan : "C'était formidable, a commenté la technicienne, cité par BBC Sport. Vous voulez que vos attaquantes soient en forme dans un tournoi et c'est un bon départ, particulièrement pour Morgan. Espérons qu''elle continue comme ça jusqu'en finale." (...) "J'étais en larmes à les regarder, avoue-t-elle. Cela conforte notre sélection. Il s'agit de construire le 'momentum' et ça fait partie du processus. Vous voulez que les joueuses débutent avec un bon feeling. Si elles sont dans une bonne disposition sur le plan mental, c'est un grand pas."