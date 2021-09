La fenêtre internationale pour les équipes européennes s’est terminée ce mercredi elle a été conforme aux attentes. Toutes les grandes nations qui étaient de sortie ont assuré en faisant le plein de points, à l'exception de l’Angleterre.

L’Italie se redresse avec brio



Les Three Lions ont abandonné leurs premiers points sur le terrain de la Pologne (1-1). Le succès leur tendait les bras après un magnifique but signé de la part de Harry Kane (72e). Mais, les vice-champions d’Europe ont trop reculer et ont fini par craquer à la 92e. Szymanski a égalisé de la tête sur un centre de Lewandowski. Malgré le nul, les Anglais comptent 4 points d’avance sur leur dauphin albanais, tombeur pour sa part de Saint-Marin (5-0).



L’Italie, qui restait sur deux nuls consécutifs, est repartie de l’avant. Et de fort belle manière. A domicile, elle n’a fait qu’une bouchée de la Lituanie (5-0). L’ancien parisien Moise Kean a été le héros de la rencontre avec un doublé inscrit. Tout comme l’Angleterre, la Squadra Azzurra a déjà un pied au Qatar. La Suisse, deuxième de sa poule, n’a pas été capable de battre l’Irlande du Nord (0-0).



La Belgique et l’Espagne ont été moins impressionnantes que leur bourreau du dernier Euro, mais elles ont su assurer l’essentiel et conforter leurs places de leader. Les Diables Rouges sont allés battre la Biélorussie chez elle (1-0), tandis que la Roja a pris le meilleur sur le Kosovo (2-0). La sélection de Luis Enrique prend ses distances sur la Suède, battue de manière surprenante en Grèce (2-1).

L’Allemagne enchaine



De son côté, l’Allemagne a écrasé l’Islande à Reykjavik (4-0). La bande à Hansi Flick confirme sa montée en puissance. Gnabry, Sané, Werner et le jeune Musiala ont été les trois buteurs de la Mannschaft. Les quadruples champions du monde profitent du faux-pas de l’Arménie face à Liechtenstein (1-1) pour prendre le large en tête du classement.



Notons par ailleurs l’accroc inattendu du Pays de Galles contre l’Estonie (0-0). La Roumanie, aussi, n’a pas été capable de battre la Macédoine du Nord (0-0) alors que la Hongrie a signé un tout petit succès face à Andorre (2-1).