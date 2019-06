Angleterre, Pays-Bas et Suède aux JO 

Avec pas moins de sept nations européennes qualifiées pour les quarts de finale et seulement trois billets pour Tokyo 2020, la marge d'erreur était faible lors de cette phase finale de la Coupe du monde 2019 en France.

Éliminée vendredi par le tenant du titre américain, seule puissance du reste du monde présente à ce stade de la compétition, l'équipe de France a aussi perdu ce rêve olympique.

Les JO 2020 pour lesquels sont donc qualifiés l'Angleterre, victorieuse sans appel de la Norvège (3-0), les Pays-Bas, champions d'Europe en titre et tombeurs de l'Italie (2-0), mais aussi la Suède, en argent à Rio, il y a 4 ans et qui a créé la surprise aux dépens de l'Allemagne, championne olympique en titre (2-1). Tels seront les 3 représentants de l'UEFA à Tokyo l'an prochain.

