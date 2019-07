130M€ "donnés" à la sélection chinoise

La sélection féminine chinoise pourrait très rapidement se développer. C'est du moins le souhait de Jack Ma, deuxième fortune du pays, qui a fait don d'un milliard de Yuans, soit l'équivalent de 130 millions d'euros, à la fédération chinoise de football.

"L'argent est destiné à aider l'équipe nationale féminine dans la prévention et le traitement des blessures, le développement de carrière des joueuses retraitées, le développement technique et la formation des entraîneurs et le développement des jeunes", a-t-il indiqué dans un communiqué.

Pour rappel, les joueuses chinoises ont perdu en 8e de finale de la Coupe du monde contre l'Italie (2-0).