Ronaldo et la Juventus prennent une option / Coupe d’Italie

Le 19 mai prochain, il y a de fortes chances pour que la Juventus soit présente en finale de la Coupe d’Italie pour la 6e fois en 7 ans. La Vieille Dame a pris une option sur la qualification en sortant victorieuse ce mardi du derby d’Italie contre l’Inter Milan (2-1). Malgré une entame à l’envers, les hommes d’Andrea Pirlo se sont imposés et ont pris ainsi leur revanche sur les Nerazzurri, qui les avaient battus dernièrement en championnat.

Ronaldo a relancé la Juve

Prendre un but dès la 9e minute de jeu n’est pas l’idéal. Mais, la Juventus a su parfaitement s’en remettre. Après s’être faite surprendre sur une reprise sans contrôle de Lautaro Martinez à la suite d’une belle passe de Nicolo Barella, les visiteurs ont parfaitement réagi. Ils ont repris l’ascendant et ont fini par renverser la vapeur.

La parité a été rétablie à la 26e grâce à Cristiano Ronaldo. Le Portugais a transformé en force un pénalty, suite à une faute commise sur Juan Cuadrado dans la surface et qui fut décelée grâce à la VAR. Un premier but, suivi par un second de la part du quintuple Ballon d’Or. A dix minutes de la pause, l’ancien merengue a exploité une énorme de communication entre Samir Handanovic et Alessandro Bastoni pour pousser le cuir dans les filets vides.

Buffon en a encore sous la semelle

En seconde période, l’Inter a bien tenté de recoller à la marque, mais c’était sans succès. La faute principalement à l’inusable Gianluigi Buffon. Quelque peu fautif sur le premier but, le vétéran bianconero s’est bien rattrapé en réalisant deux gros arrêts. Le premier face à Matteo Darmian (69e) et le second contre Christian Eriksen (77e). Il a aussi vu Barella placer une volée tout près du cadre (75e). Enfin, la seule fois où il a été battu, il a pu compter sur Merih Demiral pour le suppléer (58e) sur un tir d’Alexis Sanchez.

Avec ce succès, la Juventus est donc bien partie pour disputer la finale de la Coupe d’Italie. Il faudra terminer le travail mardi prochain à domicile. L’autre demie de cette compétition oppose l’Atalanta à Naples.