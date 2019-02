Piatek vole déjà au-dessus de Milan !

"Ce n’était que le début !" La succession de Gonzalo Higuain n’aura pas été bien longue. A peine débarqué, le très prometteur (et demandé sur la marché) Krysztof Piatek s’est offert un doublé mardi contre Naples en Coupe d’Italie (2-0). Deux buts qui montrent évidemment combien il sera précieux à l’avenir pour l’AC Milan. Entré en jeu à 20 minutes du terme contre ces mêmes Napolitains le week-end dernier (0-0), il a cette fois pu combiner comme il aime à le faire.

Sur le premier, servi en profondeur, il fait face au portier adverse et ouvre parfaitement son pied et sur le second, il échappe à Koulibaly avant de frapper victorieusement dans la lucarne opposée. "Je n’ai pas bien fait mon travail de défenseur même si Piatek est un très bon attaquant. Il a fait la différence", a reconnu le défenseur international sénégalais pour la Gazzetta dello Sport. Un compliment de premier ordre…

Cette mise en jambe a évidemment comblé l’international polonais même s’il en veut, logiquement, beaucoup plus. "Ce n'est que le début, je m'attendais à une nuit comme celle-ci. J’avais dit à l’entraîneur que j’étais prêt et j’ai marqué deux beaux buts. Je suis content pour aujourd'hui, mais je pense au prochain match contre la Roma", a-t-il expliqué pour le site officiel du club. Un déplacement au stade olympique d’importance puisque les deux équipes sont lancées aux trousses de l’Inter Milan dans l’optique de la 3e place en Serie A. Mais avec Piatek, ce Milan a repris espoir.