Juventus : « Pas de chance » pour Ronaldo

La Juventus s’est qualifiée vendredi soir pour la finale de la Coupe d’Italie. Les Bianconeri ont fait 0-0 contre Milan et ce résultat fut suffisant pour passer. Toutefois, cette rencontre a été marquée par le penalty raté de Cristiano Ronaldo. Au quart d’heure du jeu, le Portugais a envoyé le ballon sur le poteau alors qu’il avait l’opportunité de donner l’avantage aux siens. Un raté sans conséquences, certes, mais qui ne lui ressemble pas.



Après le match, Maurizio Sarri, l’entraineur bianconero, est revenu sur ce fait de jeu. L’expérimenté technicien n’a pas cherché à accabler son joueur : « Il n'est probablement pas habitué à rater un penalty. Il a frappé sur le montant, mais ça pouvait aller n'importe où. Il n’a tout simplement pas eu de chance ». Du point des 11 mètres, CR7 se loupe effectivement très rarement. Cela étant, durant sa longue carrière, il a quand même connu quelques échecs mémorables dans cet exercice, comme lors de la finale de la Ligue des Champions face à Chelsea en 2008. Sarri l’a utilisé dans un rôle nouveau

Globalement, et au-delà de ce penalty non converti, l’ancien Merengue a livré une prestation plutôt timide pour ce match de reprise. Son entraîneur l’a fait jouer dans une position plus reculée que d’habitude. Une décision qu’il ne regrette pas. « J'ai demandé à Ronaldo de jouer un rôle plus central, il était content d’essayer et il a joué le jeu dont il avait besoin en ce moment, a affirmé Sarri. Je ne pense pas que le fait de jouer quelques mètres d’un côté ou d’un autre va faire une énorme différence pour un joueur aussi fort. Tout le monde a eu une bonne production pendant une demi-heure, puis s’est un peu éteint ». L’expérience pourra être renouvelée le lundi 22 juin lors d’un déplacement à Bologne en Serie A.