Inter : LA FIFA vole au secours de Lukaku après les insultes racistes en Coupe d'Italie

Les réactions n'ont pas tardé après la soirée difficile de Romelu Lukaku ce mardi soir. Soutenu par Gianni Infantino qui juge ces actes "tout simplement inacceptables", le président de la FIFA a ajouté que "le racisme ou toute forme de discrimination n'avaient pas de place dans le football". Précisant que "la FIFA et moi (Gianni Infantino) sommes aux côtés de Romelu Lukaku".

La FIFA appliquera des "sanctions sportives strictes"

Engagé dans la demi-finale aller de Coupe d'Italie, Romelu Lukaku a été copieusement insulté par les supporters adverses (des cris de singes ont été entendus), au moment de tirer un penalty dans les derniers instants de la rencontre. Après avoir transformé ce dernier (90e+5), l'attaquant belge s'est présenté devant la tribune ennemie, le doigt sur la bouche. Un geste qui sera sanctionné d'un carton rouge par l'arbitre de la rencontre. Choqué que de tels actes puissent encore avoir lieu au sein d'un stade en 2023, le président de la FIFA a affirmé vouloir sanctionner les responsables. "Les victimes de ces abus doivent être soutenues et les auteurs dûment punis par toutes les autorités". "Nous devons veiller à ce que des sanctions sportives strictes soient appliquées pour faire face à de tels incidents et avoir un effet dissuasif. Une fois pour toutes : Non au racisme. Non à toute forme de discrimination", a-t-il indiqué dans un communiqué.