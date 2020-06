Coupe d'Italie : Naples rejoint la Juventus en finale

Le choc de la finale est connu pour cette Coupe d'Italie 2020. Naples et l'Inter ont offert un match agréable sur la pelouse du San Paolo (1-1), et ce sont finalement les locaux qui passent en finale six ans après l'avoir remportée. Les hommes de Gennaro Gattuso ne gagnent pas, mais se qualifient à la faveur d'un match aller remporté en février (1-0).



Les affaires napolitaines ne partaient pourtant pas bien. Arrivé en janvier à l'Inter, Cristian Eriksen bluffe tout le monde d'entrée avec un corner direct (2eme, 0-1). L'Inter pousse pour faire le break, mais Lukaku manque le cadre de la tête (29eme) puis bute sur Ospina (33eme) tout comme Candreva (40eme). Des occasions manquées, et la punition pour Milan infligée par Mertens. Le Belge conclut une belle action et marque sur une passe superbe signée Insigne (1-1, 41eme). Une belle image après les mots du directeur sportif du Napoli, annonçant il y a peu la future prolongation du buteur.



Trompé bêtement par Eriksen sur le corner de début de partie, Ospina n'a pas tremblé tout le reste de la rencontre. Le Colombien repousse un magnifique coup franc d'Eriksen (77eme) et une frappe dans la surface du Danois (82eme). Deux occasions énormes, mais pas de deuxième but milanais synonyme de qualification. Naples passe en finale et rejoint la Juventus. Un choc qui se jouera le 17 juin.