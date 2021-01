Coupe d'Italie : L'improbable erreur de l'AS Rome

Quelle incroyable erreur ! Alors que l'AS Rome et La Spezia s'affrontaient ce mardi soir, dans le cadre des 8emes de finale de la Coupe d'Italie, la fin de rencontre s'est avérée complètement rocambolesque. A l'issue de la prolongation, c'est bien La Spezia, promue cette saison en Serie A, qui a eu le dernier mot (4-2). A la fin du temps réglementaire, les deux équipes étaient alors à égalité (2-2). Et peu importe le résultat final, la Louve aurait perdu cette rencontre, sur tapis vert.







Lors de cette fameuse prolongation, et plus précisément à la 92eme minute de jeu, Gianluca Mancini, ainsi que le gardien de but Pau Lopez, ont été exclus. L'AS Rome s'est alors retrouvée à neuf et Paulo Fonseca avait déjà effectué quatre changements. A la surprise générale, le coach romain a alors effectué non pas un mais bel et bien deux changements supplémentaires ! L'idée étant de pouvoir notamment avoir un nouveau gardien dans la cage, en la personne de Daniel Fuzato. L'AS Rome n'a donc pas respecté le règlement, avec ses six changements. En effet, seuls cinq sont évidemment autorisés. D'après un délibéré publié le 9 septembre dernier par la Fédération italienne de football, une quatrième fenêtre de changement est possible lors de la prolongation, à condition que moins de cinq changements aient été effectués lors des 90 minutes du temps réglementaire. Toutefois, cela n'autorise en rien les six changements.

Deuxième défaite sur tapis vert de la saison pour l'AS Rome

Décidément, cette saison n'est pas celle de l'AS Rome. Et elle l'avait même d'ailleurs plutôt mal commencée. En effet, en septembre dernier, lors de la première journée de Serie A, la Louve avait perdu sa rencontre, sur tapis vert, contre l'Hellas Vérone (3-0), au lieu du 0-0-0 initial. Pour cause, le club de la Capitale avait fait jouer Amadou Diawara, qui était alors non qualifié. Actuellement, l'AS Rome occupe la quatrième place du classement du championnat d'Italie. Le club reste sur deux rencontres sans victoire, contre l'Inter Milan (2-2), puis face à la Lazio Rome (3-0).