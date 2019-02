A l’instar de la Fiorentina et de l’Inter plus tôt ce dimanche, le Napoli a gagné sa place en quart de finale de la Coupe d’Italie, aux dépens de Sassuolo. Les hommes de Carlo Ancelotti se sont imposés 2-0 à cette occasion, grâce à Milik (15e) et Ruiz (74e). Les Napolitains rejoignent ainsi l’AC Milan sur le palier suivant.