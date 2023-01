Coupe d'Italie : L'AS Rome se qualifie en quarts et attend le Napoli

Ce jeudi soir, l'AS Roma s'est imposé en huitièmes de finale de la Coupe d'Italie contre le Genoa au terme d'un match parfaitement maîtrisé. Le moment clé de la rencontre a été l'entrée de Paulo Dybala juste après le repos. Après une première mi-temps très compliquée au niveau de l'efficacité, les Romains ont fait la différence après une heure de jeu.

L'Argentin, champion du monde avec sa sélection, a offert la qualification aux Loups après un service de Mancini. Les Romains avaient largement dominé la rencontre avec notamment 25 tirs contre seulement sept pour leurs adversaires. S'ils n'ont jamais été mis en danger, les Romains de Jose Mourinho ont tout de même été très solides malgré la difficulté à obtenir la qualification. Les Romains se qualifient donc pour les quarts de finale où ils affronteront le vainqueur du duel entre le Napoli et le Cremonese. Les deux équipes s'affronteront le 17 janvier prochain.

L'autre rencontre du jour en 8ème de finale de la Coupe d'Italie opposait la Fiorentina et la Sampdoria. Jonathan Ikoné et ses coéquipiers se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe grâce à un but de Antonin Barak. Le joueur Tchèque a été servi par Luca Ranieri. Ils seront opposés au Torino en quarts de finale.