Coupe d'Italie : La Juventus Turin affrontera la Fiorentina en demi-finales

Vlahovic, décisif avec la Juve, retrouvera la Fiorentina

Lors de la première rencontre, c'est au prix d'un suspense important que la Fiorentina est allée renverser l'Atalanta Bergame sur sa pelouse (2-3). En infériorité numérique suite à l'expulsion de Lucas Martinez Quarta (79ème), la Viola a arraché sa qualification grâce au but inscrit par un tir superbe de Nikola Milenkovic (93ème). Avant cela, Krzysztof Piatek a ouvert le score sur un penalty (8ème) avant que l'Atalanta ne renverse la vapeur grâce aux réalisations de Davide Zappacosta (30ème) puis de Jérémie Boga (56ème). Piatek s'offrira un doublé afin de permettre à la Fiorentina d'égaliser.. La Vieille Dame, tenante du titre et sacrée à 14 reprises dans la compétition, a su prendre le meilleur sur un Sassuolo plus qu'accrocheur et déjà vainqueur en Serie A en octobre dernier (1-2). Cette fois-ci, la formation de Massimiliano Allegri s'est imposée (2-1). Paulo Dybala a ouvert le score sur la première occasion d'un tir soudain (3ème), avant que les visiteurs n'égalisent logiquement grâce à un tir dans la lucarne de la part de Traoré (24ème). Dos à dos à la pause, les deux équipes n'ont pas baissé le rythme intense lors du second acte même si c'est la Juve qui s'est montrée plus incisive, touchant le poteau après la frappe de McKennie notamment (55ème). Maladroite dans la finition et tombant devant un grand Pegolo avec les opportunités de Dybala (65ème), De Ligt (73ème), Morata (76ème) ou encore Rabiot (81ème), la Juve a finalement su faire la différence grâce au tir décisif de Vlahovic, contré par Ruan dans ses filets (88ème). Au tour suivant, Vlahovic, transféré à la Juve cet hiver contre 75 millions d'euros, retrouvera donc la Fiorentina, son ancienne équipe.