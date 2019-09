Un choc en 16e de finale

Monaco-OM sera l'affiche des 16e de finale de Coupe de la Ligue, les 29 et 30 octobre, où il n'y aura en réalité que 10 matches.

Il y aura trois autres matches entre clubs de Ligue 1, Metz-Brest, Bordeaux-Dijon et Amiens-Angers. Les six clubs européens (PSG, Losc, OL, ASSE, Rennes, Strasbourg) commenceront en huitièmes, les 17 et 18 décembre.

Les 16e de finale: Nantes-Paris FC (L2) ; Metz-Brest ; Monaco-OM ; Reims-Bourg-en-Bresse (L2) ; Montpellier-Nancy (L2) ; Le Mans (L2)-Nice ; Nîmes-Lens (L2) ; Bordeaux-Dijon ; Amiens-Angers ; Niort (L2)-Toulouse.