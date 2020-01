Reims élimine Strasbourg aux tirs au but et file en demie/ Coupe de la Ligue (quart de finale)

Le debrief

Que se passe-t-il quand la meilleure défense de Ligue 1 reçoit sur une pelouse absolument catastrophique une formation privée de plusieurs armes offensives ? Une triste rencontre, qui devient encore plus fermée quand les locaux se retrouvent en infériorité numérique à l’heure de jeu. Mardi soir, Reims et Strasbourg ont dû attendre la séance de tirs au but pour se départager. A l’arrivée, c’est la formation de David Guion qui a décroché le premier ticket pour le dernier carré de la Coupe de la Ligue, grâce à son poteau... et à Rajkovic, décisif durant la rencontre et lors des penalties.



Avant cela, les occasions franches se sont comptées sur le doigt d’une main. On a, sur une première demi-volée instantanée d’Ajorque passée de peu au-dessus (11eme), pensé un temps qu’on assisterait à une rencontre ouverte. Hassane Kamara lui a répondu côté rémois, d’une frappe juste à côté (21eme), avant que Bingourou Kamara ne sorte le grand jeu face à Dia, mis sur orbite par Doumbia (29eme). Mais d’un côté comme de l’autre, les imprécisions techniques ont évidemment limité les possibilités. Kamara, encore lui, a encore sauvé les siens au retour des vestiaires sur une tentative d’Oudin (48eme), puis Rajkovic lui a répondu en sortant bien devant un Fofana trop tendre malgré sa position idéale au second poteau (50eme).



Mais l’expulsion de Mbuku (69eme), entré en jeu juste après la reprise suite à la blessure de Cafaro, a définitivement fermé les débats. Reims s’est encore plus replié, Ajorque a continué à perdre beaucoup de duels, et il a fallu attendre les derniers instants pour revoir un peu de folie. Mais ni Corgnet (83eme) ni Djiku, qui a touché le poteau (89eme), n’ont su trouver la faille. La sanction est intervenue quelques minutes plus tard. Malgré un premier penalty manqué par Donis, Bellegarde a trouvé le poteau puis Rajkovic a stoppé la tentative de Corgnet. abdelhamid, lui, n'a pas tremblé pour envoyer les siens dans le dernier carré.



