PSG-OL, la finale disputée… sur console

Crise sanitaire oblige, les sportifs professionnels sont eux aussi confinés et au chômage technique durant cette pandémie de coronavirus. Pour compenser, beaucoup se jettent à corps perdu dans les jeux vidéo. En NBA notamment, où un tournoi sur dix jours va même être organisé sur NBA 2K20 , avec, aux manettes, 16 joueurs de la ligue nord-américaine, dont des stars comme Kevin Durant ou Trae Young. "Je ne pensais vraiment pas que nous avions autant de gamers. Je savais que quelques-uns jouaient mais on dirait que tous les joueurs de la NBA jouent !", s’étonne Mark Cuban, le propriétaire des Mavericks à DallasBasketball.com.Le football n’est évidemment pas en reste. Et c’est à Séville que cette mode a démarré, dès la mi-mars . Alors que le derby entre les deux clubs de la ville andalouse avait été reporté, Borja Iglesias (Betis Séville) et Sergio Reguilon (Séville FC) s’étaient affrontés sur FIFA 20. Et c’est le joueur du Betis qui s’était imposé 6-5. Le phénomène a même gagné l’ensemble de la Liga ou presque, un tournoi regroupant 18 des 20 équipes de l’élite espagnole s’étant récemment déroulé. Avec une victoire 4-1 en finale de Marco Asensio (Real Madrid) contre Aitor Ruibal (Leganes), devant 170 000 spectateurs sur Twitch.En France, on n’est pas encore là. Car si la finale de la Coupe de la Ligue, initialement programmée samedi soir mais reportée à une date encore inconnue en raison de la crise sanitaire, va bien se disputer ce 4 avril sur console,, par exemple. Car c’est la "Team Boumé" et la "Team Joel", deux équipes composées de vrais gamers, qui vont être opposées samedi lors de ce PSG-OL joué sur PES 2020 à partir de 21h.