PSG-OL : Garcia en dit plus sur sa compo, 2 joueurs clés présents

Rudi Garcia était présent en conférence de presse ce jeudi soir, à la veille de la finale de l'ultime édition de Coupe de la Ligue, vendredi (21h10), contre le Paris Saint-Germain. Le coach de l'OL en a profité pour certifier que les deux grands blessés de cette première partie d'année 2020, Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde, seraient bien présents pour ce choc.

🎙 Le coach @RudiGarcia avant #PSGOL : "@Memphis et @jreineadelaide sont prêts. Ils ont beaucoup travaillé sur leur retour à la compétition. Ils n'ont pas loupé beaucoup de matchs. Ils sont prêts pour les deux gros événements qui arrivent." — Olympique Lyonnais (@OL) July 30, 2020

Garcia : "croquer à pleines dents dans cette opportunité"

L'entraîneur de l'OL a également annoncé avec transparence que Ciprian Tatarusanu serait titularisé dans les buts lyonnais, sans en dire plus sur ses intentions tactiques malgré un plan spécifique.

🎙 Le coach @RudiGarcia avant #PSGOL : "Ciprian Tatarusanu sera dans les cages demain. Sur la préparation, on a changé de système. On veut poser des problèmes au PSG. Il faudra être solidaire tous ensemble ce vendredi. On va tout faire pour remporter ce trophée." — Olympique Lyonnais (@OL) July 30, 2020

"C'est une formidable opportunité de gagner un trophée. Cela fait trop longtemps pour Lyon, 2012 je crois. Il faut croquer à pleines dents dans cette opportunité. Il n'y a que ça qui nous anime", a continué le technicien. "On reste un outsider et le PSG a une équipe supérieure à la nôtre. On a déjà démontré qu'on pouvait leur poser des problèmes mais ce n'est pas sur une période ou sur une heure qu'il faudra rivaliser, mais sur 90, voire 120 minutes. La vérité, elle ne se fera pas sur la tactique, mais sur l'attitude, la cohésion d'équipe et une formidable solidarité autour de tous ceux qui aiment l'OL".