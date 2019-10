OM: Payet ne comprend pas

S’il refusait de verser dans le catastrophisme, mercredi, après la nouvelle défaite de l’Olympique de Marseille face à Monaco (2-1) en 16es de finale de la Coupe de la Ligue, Dimitri Payet ne cachait pas son incompréhension après la prestation des Phocéens à Louis II et notamment leur première période complètement ratée.

"On est dans la continuité de ce qu’on a fait dimanche, on passe à côté de la première mi-temps. On est réduit à courir après le score. Ça nous est arrivé de revenir mais en ce moment, c’est plus dur et on perd, a ainsi regretté le Réunionnais, buteur en seconde période. Je n’ai pas d’explication particulière sur nos premières périodes. Il faudrait peut-être qu’on démarre nos matches en nous disant qu’on est mené au score. Apparemment, ça nous réveille. Il faut s’appuyer sur la deuxième mi-temps mais il faudrait jouer 90 minutes."