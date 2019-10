Nîmes s’amuse contre Lens

Alors le Nîmes Olympique reste sur 5 matches sans victoire en Ligue 1, les Crocodiles, avec une équipe bis, se sont aisément imposés lors de la venue du RC Lens (3-0), mardi soir, en 16e de finale de la Coupe de la Ligue.

Cory Sene a marqué contre son camp sur une frappe de Lucas Buades (24e), puis Théo Sainte-Luce a inscrit le 2e but nîmois avant la pause (39e). Les Sang et Or n’ont pas su se relancer en seconde période et Sami Ben Amar a obtenu un penalty que Vlatko Stojanovski a transformé (87e).

La formation de Bernard Blaquart enchaîne avec la venue de Rennes, samedi, dans le cadre de la 12e journée du championnat de France.