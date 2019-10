Nice: Le coup de gueule de Vieira

C’est un Patrick Vieira particulièrement remonté qui s’est exprimé après la nouvelle déconvenue de ses troupes, mercredi, en 16es de finale de la Coupe de la Ligue. Alors qu’ils restent sur cinq matches sans victoire en Ligue 1, avec un maigre match nul pour quatre défaites, les Aiglons ont en effet été éliminés par Le Mans (3-2), pourtant à la peine en Ligue 2.

"Agacé, déçu, énervé, c’est une performance inacceptable pour un club ambitieux, a-t-il ainsi lancé dans des propos relayés par RMC Sport. On a fait une première période catastrophique dans tous les domaines et j'ai du mal à le digérer. Je suis très déçu que ça s’arrête parce qu’on avait envie de bien faire dans cette coupe. Je pense que ça s’est vu avec l’équipe que j’ai alignée et passer à travers ce match est une grosse déception."