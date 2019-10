Monaco plombe l’OM

Si le Classique face au PSG avait peu d’importance aux yeux d’André Villas-Boas, le seizième de finale de la Coupe de la Ligue contre Monaco, mercredi soir, était pour lui un rendez-vous qui comptait. Un rendez-vous raté. Un de plus. Trois jours après la correction reçue au Parc des Princes en Ligue 1, l’OM a subi une nouvelle désillusion sur la pelouse du stade Louis-II (2-1) et peut donc dès à présent faire une croix sur la dernière édition de cette compétition.

Comme dimanche, les choix de l’entraîneur portugais posent question. Alors qu’à Paris il avait décidé de jouer très haut, une tactique risquée et sanctionnée par Kylian Mbappé et ses coéquipiers, "AVB" a cette fois voulu aligner une défense à cinq, avec Boubacar Kamara, Duje Caletar-Car et Hiroki Sakai dans l’axe, épaulés sur les côtés par Bouna Sarr et Jordan Amavi, tandis que Morgan Sanson et le jeune Marley Aké ont débuté respectivement au milieu et devant.

Une défense encore en difficulté

Résultat: la charnière, reconduite alors qu’elle avait été en grande difficulté dans la capitale, a de nouveau affiché ses limites, Jean-Kévin Augustin profitant de la passivité des défenseurs olympiens pour ouvrir le score, d’une belle demi-volée après un contrôle orienté dans la surface (1-0, 25e). Mis à part une frappe hors cadre de Marley Aké, les Phocéens n’avaient jusque-là pas montré grand-chose. Et ils n’ont pas été plus inspirés ensuite, au contraire de l’ex-Parisien.

C’est effectivement grâce au premier buteur monégasque que l’ASM a pu faire le break, sa frappe ayant été stoppée du pied par Steve Mandanda avant d’être reprise par Ruben Aguilar (2-0, 40e). Ni les entrées à la pause de Valentin Rongier et Nemanja Radonjic, ni le retour au 4-3-3 n’ont donné plus d’allant aux Ciel et Blanc, qui ont sauvé l’honneur sur un centre de Dimitri Payet, détourné par Benjamin Lecomte (2-1, 78e). Trop tardif et surtout très insuffisant.