Lens s'est qualifié mardi à Troyes (1-2), pour le compte du premier tour de Coupe de la Ligue.

Les Lensois, menés 1-0 depuis la 10e minute et un but de Boubakar Kouyaté, ont retourné le cours du match dans le dernier quart d'heure, avec deux buts de Sene à la 75e et Banza à la 84e.

Les joueurs de Philippe Montanier accueilleront Clermont au deuxième tour, le 27 août.