Le mea culpa de Payet

Forcément, il avait rêvé d’un autre retour. Même si Dimitri Payet évolue depuis suffisamment longtemps sous les couleurs de l’Olympique de Marseille pour savoir l’écart abyssal qui s’est creusé entre les deux rivaux historiques du championnat de France. Mais de là à imaginer son équipe sombrer de cette façon lors de la pire première période de l’histoire de ce Classico (4-0), il y a un pas…

"On savait qu’on ne partait pas à armes égales, parce qu’on sait que Paris a un effectif conséquent et qu’ils ont mis les moyens ; on est passé à côté de notre première mi-temps et on en a pris quatre, déplore le milieu offensif phocéen. On a réussi à montrer un autre visage après la mi-temps, bien évidemment qu’on n’est pas satisfait du résultat, mais le coach a insisté sur ce match de coupe qui arrive..." L’OM enchaîne avec un seizième de finale de Coupe de la Ligue mercredi, à Monaco (21h05), et un retour en Principauté, où il reste sur un spectaculaire succès (4-3) il y a un peu plus d’un mois.

"Déjà une grosse punition"

Un dernier bon souvenir pour Payet, avant son coup de sang à Montpellier (1-1) et des insultes envers le corps arbitral, qui lui ont valu quatre matches de suspension au cours desquels Marseille a fait du surplace avec cet enchaînement de trois matches nuls, ponctué d’un revers à Amiens (3-1). Si son équipe avait su rebondir contre Strasbourg (2-0), cette absence a pesé sur son rendement et l’évolution tactique du projet porté par André Villas-Boas, prompt à pardonner cet écart à son joueur et qui déclarait à son sujet: "Avec Payet, toute notre équipe devient autre chose".

De retour aux affaires, le Réunionnais regrette son écart de conduite: "Ça a été dur, parce que j’aime jouer au foot et, plus d’un mois sans jouer, c’est déjà une grosse punition. Je n’aurais pas dû le faire et c’est à moi d’en tirer les leçons, clame le trentenaire. C’est quelque chose que je ne dois pas faire sur un terrain, à ce moment-là, parce que je pénalise l’équipe, je me pénalise moi-même et je regrette d’avoir pénalisé mes coéquipiers durant tout ce temps."

Et il y a forcément quelque chose de symptomatique à voir aujourd’hui ce pilier du fameux OM Champions Project battre ainsi sa coulpe et surtout bien en peine de relancer une formation censée à l’époque – oui, oui, souvenez-vous… - venir concurrencer le PSG. Payet lui-même n’est-il pas revenu de cette ambition ? "Bien sûr qu’on va mettre du temps, ce n’est pas quelque chose qui se crée en un an ou deux ans, même s’il y a eu l’épopée européenne il y a deux ans, rappelle-t-il. Il n’y a pas d’équipes capables de rivaliser avec ce genre d’équipe en L1. Donc, oui, bien sûr que ça va prendre du temps. Mais je reste confiant, parce que je rester persuadé que l’OM pourra un jour rivaliser avec cette équipe du PSG." En attendant cet hypothétique accomplissement, c’est bien contre Monaco, dès mercredi, puis en championnat contre Lille et Lyon que Payet et ses coéquipiers seront surtout attendus (*).

--------------------------------------

(*) Les 2 prochains rendez-vous de l’OM en Ligue 1 sont fixés au Vélodrome contre le LOSC, dès samedi (17h30), puis contre l’OL d’ici 10 jours.