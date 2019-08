La qualification folle du Mans face à Orléans

Les quatre matches qui se déroulaient simultanément mardi soir, pour le compte du deuxième tour de Coupe de la Ligue, ont tous fini sur un nul, ce qui a donc abouti à quatre séances de tirs au but.

La rencontre la plus intense, de loin, a eu lieu entre Le Mans et Orléans. Les Manceaux se sont qualifiés alors qu'ils étaient menés 2-0 à cinq minutes de la fin, et que les Orléanais ont eu une balle de match aux tirs au but (2-2, tab: 8-7).

Sur les autres terrains, Bourg-en-Bresse a éliminé Béziers (1-1, tab: 6-5), le Paris FC l'a emporté chez le GFC Ajaccio (1-1, tab: 5-6) et Niort s'est défait de Grenoble (0-0, tab: 5-4).