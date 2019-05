Deux nouvelles formules pour la Coupe de la Ligue

Exactement 25 ans après son lancement (en 1994), la Coupe de la Ligue va changer de visage. Le conseil d’administration de la LFP, réuni mercredi matin, a évoqué deux nouvelles formules pour sa compétition. Décriée depuis de nombreuses années pour son utilité dans un calendrier surchargé, la Coupe de la Ligue est sur la sellette car ses droits TV pour la période 2020-2024 ne trouvent pas preneur...

L'une des deux versions se dégage : la compétition se disputera sur une dizaine de jours durant la période des fêtes de fin d’année, comme l’indique L’Equipe. Les 8 meilleures équipes de la précédente saison de Ligue 1 seront ainsi invitées à un mini-tournoi (quarts de finale/demies/finale). Seul problème: la trêve hivernale de ces participants serait plus ou moins écourtée.

La deuxième formule compte moins de partisans, puisqu’elle séparerait les équipes en quatre groupes régionaux (Nord, Sud, Est et Ouest). Les présidents de Ligue 1 et de Ligue 2 ont rapidement décelé une faille avec cette version : les clubs du groupe Nord, celui du PSG, auraient moins de chance d’atteindre la phase finale (à partir des quarts). De plus, la compétition prendrait encore plus de place dans le calendrier...