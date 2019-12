Finalement, il n'y a pas eu de choc. La confrontation entre Monaco et Lille, deux équipes qui ont repris des couleurs ces dernières semaines en Ligue 1 a débouché sur un large succès des Dogues (0-3). Les hommes de Christophe Galtier, qui ont maîtrisé la rencontre de bout en bout et dominé leurs adversaires dans tous les compartiments du jeu, ont logiquement validé leur qualification pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue.

Osimhen, un but et un malaise

Cette rencontre a permis à Lille de s'offrir de la continuité, après avoir aligné quatre succès en Ligue 1. Avec son schéma tactique habituelle et une ligne offensive seulement amputée de Bamba, forfait et remplacé par Luiz Araujo, l'équipe lilloise n'a eu besoin que d'un petit quart d'heure pour mettre la machine en route. Osimhen, un peu plus : l'attaquant nigérian a perdu son duel face à Subasic (17eme) avant de le tromper d'un tir croisé deux minutes plus tard... puis de quitter la pelouse, au bord du malaise.

Slimani a manqué un penalty

Entré en jeu à sa place, Loïc Rémy a lui aussi eu besoin d'une occasion pour se mettre en jambes. Mais il a su profiter d'une énorme erreur de Badiashile, juste avant la pause, pour doubler la mise. Apathique en défense, peu inspirée en attaque, l'ASM a tout de même eu l'occasion de se relancer dès le début de la deuxième période. Mais Slimani a manqué un penalty accordé à la suite d'une main involontaire de Soumaoro. Et cette fois, les entrées en jeu de Ben Yedder et Golovin (59eme), les deux joueurs monégasques les plus influents ces dernières semaines, n'ont rien changé. Rémy a scellé le large succès des siens en fin de match, profitant d'une bourde de Subasic. Et renvoyant Monaco à ses doutes.