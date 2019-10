C'est dans le cadre de l’émission « Late Football Club », diffusée sur Canal+ Sport, que se déroulera le mardi 12 novembre le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de la Ligue.

Les matchs comptant pour ces 8e de finale de la Coupe de la Ligue, qui marqueront l'entrée en lice des 6 clubs européens (Paris Saint-Germain, LOSC Lille, Olympique Lyonnais, AS Saint-Etienne, Stade Rennais FC et RC Strasbourg Alsace), se dérouleront les mardi 17 et mercredi 18 décembre.

Les seizièmes de finale se tiendront les 29 et 30 octobre prochains.