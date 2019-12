Coupe de la Ligue (8emes de finale) : Les favoris surpris sauf Saint-Etienne

Coup d'arrêt pour Rennes. Sur une série de quatre victoires en Ligue 1, les Bretons sont tombés au Stade de la Licorne contre Amiens (3-2). Pourtant bien lancés par un penalty de Benjamin Bourigeaud (27eme), les joueurs de Julien Stéphan ont ensuite vu les Picards répliquer par Bongani Zungu (35eme) et Stiven Mendoza (42eme) avant la pause. En seconde période, si Adrien Hunou (73eme) a remis les deux équipes à égalité, Thomas Monconduit d'une belle frappe lointaine (91eme) a eu le dernier mot pour donner la qualifications aux siens. Si Rennes a été éliminé, un club breton verra bien le prochain tour, à savoir Brest. Au Stade Francis-Le Blé, les joueurs d'Olivier Dall'Oglio ont dominé Bordeaux, grâce à des buts de Samuel Grandsir (50eme) et Gaëtan Charbonnier (63eme), et continuent l'aventure.

Les Verts se relancent, le tenant du titre répond présent

Face à une équipe en difficulté en Ligue 1, Saint-Etienne en a profité pour renouer avec la victoire au Stade des Costières (1-2). Contre Nîmes, les jeunes Verts se sont mis en évidence, à l'image de Bilal Benkhedim (38eme) et Edmilson Indjai Correia (49eme), pour sortir les Crocos, qui ont tenté en vain de renverser la situation suite à la réduction du score de Vlatko Stojanovski (67eme). Tenant du titre, Strasbourg a fini par venir à bout de Nantes à la Beaujoire (0-1). Un but de Nuno Da Costa (78eme) a suffi au bonheur des Alsaciens. Enfin, dans le dernier match du soir, le Paris Saint-Germain a facilement battu Le Mans (1-4). Victorieux, Amiens, Brest, Strasbourg et Saint-Etienne rejoignent ainsi Reims, Lille, Lyon et le PSG en quarts de finale.