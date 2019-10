Combien rapporte la Coupe de la Ligue ?

La Coupe de la Ligue brûle ses derniers feux. Vouée à disparaître à l’issue de la saison, la compétition n’en a pas moins vu sa dotation revue à la hausse.

Le vainqueur de l’épreuve, qui succédera donc à Strasbourg, remportera en effet, en plus d’une qualification pour la Ligue Europa, 2,87 millions d’euros, soit 105 000 euros de plus que la saison passée.

Le finaliste touchera quant à lui 2,3 millions d’euros et les demi-finalistes 1,3 million. Les quarts de finalistes percevront de leur côté 880 000 euros et les équipes éliminées dès les huitièmes de finale 604 0000 euros. Enfin, les gains seront de 400 000 euros pour les formations sorties en 16es.