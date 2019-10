Bordeaux sort Dijon

Comme lors de Nîmes-Lens (3-0), premier 16e de finale de la Coupe de la Ligue, la hiérarchie a été respectée mardi soir, au terme de la rencontre opposant les Girondins de Bordeaux à Dijon au Matmut Atlantique. Les hommes de Paulo Sousa sont parvenus à se qualifier en huitième de finale du tournoi, en s'imposant sans trop forcer (2-0).

C'est Josh Maja, bien servi par Samuel Kalu, qui a inscrit le premier but de la rencontre en début de partie (8e), puis Nicolas De Préville, entré en cours de partie, a signé un splendide coup franc juste avant le coup de sifflet final (90e+4). Mercredi, suite et fin de ces 16e de finale de la dernière édition de la Coupe de la Ligue, avec notamment trois duels entre formations de l'élite au programme: Metz-Brest, Monaco-OM et Amiens-Angers.