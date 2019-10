Bordeaux panse ses plaies

La dernière fois que les Girondins de Bordeaux ont soulevé la Coupe de la Ligue, c'était en 2009. Autrement dit, en d'autres temps où Laurent Blanc menait une équipe de qualité, forte notamment d'Alou Diarra, Souleymane Diawara, Marouane Chamakh et autre Yoann Gourcuff. Onze ans plus tard, le club au scapulaire se verrait bien ajouter une ligne à son palmarès, et une quatrième édition de cette compétition en passe de disparaître. Pour son entrée en lice mardi soir, à domicile dans un Matmut Atlantique sonnant creux, l'équipe de Paulo Sousa a franchi le premier obstacle. Dijon n'a en effet pas véritablement fait le poids (2-0).

Le DFCO, plus concerné par la lutte contre la relégation en Ligue 1, n'a pas opposé une franche résistance aux locaux. Pour preuve ce but rapidement encaissé suite à un bon travail de Samuel Kalu côté droit, ponctué de la tête par Josh Maja, avec le concours de Mickaël Alphonse (1-0, 8e). Sans forcer leur talent, les Girondins n'ont pas été mis en danger durant le premier acte, ce malgré les cinq changements apportés par le coach Paulo Sousa après le naufrage de Lille (3-0) samedi dernier en championnat, qui faisait lui-même écho au hold-up de l'ASSE en terre bordelaise (0-1) quelques jours plus tôt. Benoît Costil, Jimmy Briand, François Kamano, Youssef Aït Bennasser et Nicolas De Préville ont ainsi été mis au repos au coup d'envoi.

Pourtant, les visiteurs ne déclencheront leur premier tir de la partie qu'à l'approche de l'heure de jeu... Gaëtan Poussin sera un peu plus sollicité sur sa ligne par la suite, mais les attaquants dijonnais resteront trop imprécis. Le jeune gardien de but girondin apparaît impuissant sur une tête de Julio Tavares à bout portant (88e), et aurait sans doute concédé l'égalisation si l'international cap-verdien n'avait pas manqué le cadre. La seule chance des hommes de Stéphane Jobard est passée, et Nicolas De Préville se chargera, sur coup franc, de tuer tout suspense juste avant le coup de sifflet final (2-0, 90e+4). Bordeaux, malgré la blessure de Yacine Adli, vraisemblablement touché aux adducteurs, s'offre donc un succès essentiel pour la confiance, à quelques jours de la réception du FC Nantes, dimanche à l'occasion de la 12e levée de Ligue 1.