Pour Mauricio Pochettino, le PSG n'a pas été inférieur à l'OGC Nice de Christophe Galtier, lundi soir en huitièmes de finales de la Coupe de France. Bien qu'éliminé après la séance de tirs au but (0-0; 6 tirs au but à 5), le club de la capitale a simplement produit trop peu pour pouvoir s'adjuger la victoire au yeux du technicien argentin. "Je pense qu'on a été meilleurs que Nice. On a produit plus qu'eux, on méritait davantage. Il nous a manqué de nous procurer plus d'occasions pour inscrire des buts. La saison dernière, on l'avait emporté contre Montpellier aux tirs au but, cette fois non", a-t-il confié en conférence de presse, dans des propos retranscrits par L'Equipe.

Leader de Ligue 1 avec 11 points d'avance sur Nice, le club francilien possède une avance plus que confortable sur le plan national mais a déjà perdu son deuxième titre cette saison, après le Trophée des champions en août dernier face à Lille (1-0).. Alors que se profile le huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Real Madrid le 15 février prochain, Paris n'a plus que deux échéances à saveurs européennes pour monter en régime : un déplacement à Lille le 6 février puis la réception de Rennes, le 13.Forcément plus satisfait vu la conclusion favorable à son équipe, Christophe Galtier a lui salué son groupe, rappelant tout de même les circonstances particulières de l'opposition avec un PSG privé de nombreux éléments dont Marquinhos Neymar, Di Maria, Sergio Ramos ou encore Achraf Hakimi. "C'est une très belle performance. On a su bien saisir l'opportunité de jouer un PSG très affaibli avec les blessés, les joueurs en sélection. Paris, avec sa qualité technique, demande beaucoup d'efforts", a glissé le technicien des Aiglons. Par la suite, il s'est déjà projeté sur le quart de finale qui s'annonce électrisant, le mercredi 9 février à l'Allianz Riviera.On aura dans un peu plus d'une semaine un match très intense contre l'OM qui a aussi une belle histoire avec ce trophée", a commenté Galtier.